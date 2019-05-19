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Зубко порадив українцям не
чекати зниження тарифів на газ

Зубко порадив українцям не чекати зниження тарифів на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:08

Зубко порадив українцям не чекати зниження тарифів на газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:08

"Если ждать и ничего не делать, ничего не изменится в этой жизни..... " Это он себе и подчиненным видимо сказал? Украинцы по моему уже давно не ждут и делают
svetoch-10
 
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