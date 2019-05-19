Про це заявив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
Дивися повний текст Зубко порадив українцям не чекати зниження тарифів на газ.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 11:08
Зубко порадив українцям не чекати зниження тарифів на газ
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Дивися повний текст Зубко порадив українцям не чекати зниження тарифів на газ.
Додано: Пон 20 тра, 2019 11:08
"Если ждать и ничего не делать, ничего не изменится в этой жизни..... " Это он себе и подчиненным видимо сказал? Украинцы по моему уже давно не ждут и делают
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