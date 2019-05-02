Про це прес-служба НБУ заявила у своєму мікроблозі у Twitter.
Дивися повний текст Нацбанк створив сайт для \"протидії політикам та олігархам\".
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Додано: Пон 20 тра, 2019 11:10
Нацбанк створив сайт для "протидії політикам та олігархам"
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Дивися повний текст Нацбанк створив сайт для \"протидії політикам та олігархам\".
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