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Нацбанк створив сайт для
"протидії політикам та олігархам"

Нацбанк створив сайт для "протидії політикам та олігархам"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:10

Нацбанк створив сайт для "протидії політикам та олігархам"

Пропонуємо до обговорення:
Про це прес-служба НБУ заявила у своєму мікроблозі у Twitter.

Дивися повний текст Нацбанк створив сайт для \"протидії політикам та олігархам\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:10

А без сайта никак значит было?..... Бороться и отстаивать....
svetoch-10
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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