RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Торгова війна: Google
може заборонити Huawei...

Торгова війна: Google може заборонити Huawei...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:24

Торгова війна: Google може заборонити Huawei...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Дивися повний текст Торгова війна: Google може заборонити Huawei використовувати Android.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88887
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:24

Huawei уже разработала ОС на этот случай
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:48

А доступ до Джмейла та Ютюб теж розробила?
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 628
З нами з: 08.08.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:09

jeugen

поживем увидем.
я, например, gmail почти не пользуюсь, думаю многим будет неактуален "Джмейла та Ютюб" в телефоне.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla може збанкрутувати за 10 місяців – ЗМІ
R2 » Пон 20 тра, 2019 12:31
0 13
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 тра, 2019 12:31
R2
5G може з'явитися в Україні у 2020 році - НКРЗІ
R2 » Чет 16 тра, 2019 17:14
6 185
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 21:25
yama
НБУ може націоналізувати Приватбанк вдруге – Рожкова
R2 » Чет 16 тра, 2019 09:25
3 214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 01:42
Valeriy237

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12211)
20.05.2019 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.