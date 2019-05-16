Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.
Дивися повний текст Торгова війна: Google може заборонити Huawei використовувати Android.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 11:24
Торгова війна: Google може заборонити Huawei...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Торгова війна: Google може заборонити Huawei використовувати Android.
Додано: Пон 20 тра, 2019 12:09
jeugen
поживем увидем.
я, например, gmail почти не пользуюсь, думаю многим будет неактуален "Джмейла та Ютюб" в телефоне.
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