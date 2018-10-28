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На ремонт доріг між райцентрами
потрібно 50 млрд...

На ремонт доріг між райцентрами потрібно 50 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 11:36

На ремонт доріг між райцентрами потрібно 50 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Цього року понад 50 млрд гривень, а наступного - понад 70 млрд гривень буде направлено на українські дороги.

Дивися повний текст На ремонт доріг між райцентрами потрібно 50 млрд гривень, - Омелян.
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