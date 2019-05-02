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Президент оголосив про
дострокові вибори до ВР

Президент оголосив про дострокові вибори до ВР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:01

Президент оголосив про дострокові вибори до ВР

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський з трибуни оголосив про призначення виборів до ВР.

Дивися повний текст Президент оголосив про дострокові вибори до ВР.
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