Президент України Володимир Зеленський з трибуни оголосив про призначення виборів до ВР.
Дивися повний текст Президент оголосив про дострокові вибори до ВР.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 12:01
Президент оголосив про дострокові вибори до ВР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент оголосив про дострокові вибори до ВР.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:49
І проголосувати, щоб у новій раді було їх не 450, а хоча б 300, як це хотів народ України на референдумі ще в 2000х рр
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:06
|