33,6% українців отримують зарплату лише трохи більшу від встановленого законом мінімального рівня.
Дивися повний текст Третина українців офіційно живе на $200 на місяць.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 12:02
Третина українців офіційно живе на $200 на місяць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українців офіційно живе на $200 на місяць.
Додано: Пон 20 тра, 2019 12:02
опухших от голода на улицах не видно, и по тележкам в супермаркетах и толкучках на рынке могу предположить что украинцы - мастера прибеднения) Я конечно далек от мысли что треть населения о которой идет речь - подпольные миллионеры, но уверен что очень немалая часть от этих 33% населения получает зп в конвертах или не декларирует полностью все доходы
Додано: Пон 20 тра, 2019 12:13
redmax11
я как раз очень замечаю бедноту на улицах, переходах и т.д.
а что вы скажете о том что население уменьшилось (вымерло) более чем на 10 млн украинцев, или на кладбищах тоже ничего не заметно?
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