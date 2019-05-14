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Третина українців офіційно
живе на $200 на місяць

Третина українців офіційно живе на $200 на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:02

Третина українців офіційно живе на $200 на місяць

Пропонуємо до обговорення:
33,6% українців отримують зарплату лише трохи більшу від встановленого законом мінімального рівня.

Дивися повний текст Третина українців офіційно живе на $200 на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:02

опухших от голода на улицах не видно, и по тележкам в супермаркетах и толкучках на рынке могу предположить что украинцы - мастера прибеднения) Я конечно далек от мысли что треть населения о которой идет речь - подпольные миллионеры, но уверен что очень немалая часть от этих 33% населения получает зп в конвертах или не декларирует полностью все доходы
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:13

redmax11
я как раз очень замечаю бедноту на улицах, переходах и т.д.
а что вы скажете о том что население уменьшилось (вымерло) более чем на 10 млн украинцев, или на кладбищах тоже ничего не заметно?
blueiceua
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