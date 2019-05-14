Третина українців офіційно живе на $200 на місяць

Приведите пример предприятий, которых еще нет у нас. но которые могли бы конкурировать с корпорациями.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 15:34
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:37
Вас туда кто-то пинками загоняет работать ? Идите, например в Новую почту на зарплату почти в 2 раза больше. Гос предприятия это театр абсурда, от которого надо избавляться. Они смотрят, средняя зп по статистике такая, вроде как логично поставить среднестатистическую. Директор получает больше, оператор, как нижний работник в иерархии меньшую. С этой же проблемой сталкиваются и иностранные компании - они смотрят, о средняя зарплата такая-то, ок мы будем платить в два раза больше еще и соц пакет дадим, от желающих не будет отбоя - а фиг там, приходят только криворукие
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:05
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:15
якщо все сплюсувати то вийде 81.1 населення) всі інші получається порядка 19.9 відсотків оліархат?)
Додано: Пон 20 тра, 2019 20:58
но в Германию хотя-бы едут гастеры из Польши и других менее богатых стран (это я еще не учитываю разного рода "беженцев"), в Ю. Судане и т.д. - просто плодятся как кролики. А что ждет Украину через 10-15 лет с такими темпами оттока/вымирания населения, ведь плодится не желают и иммигрантов тоже не заметно?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:37
В Италии, на кладбищах, хоронят уже 3й-4й слой... Вот где "смертность и нищета")))
Если бы Вы не только "замечали", но включали мозги и делали выводы, то знали, что уменьшение населения, это не только смертность, но и сокращение рождаемости и эмиграция. Оба процессы характерны для развитых стран, за исключением того, что Украина ограничивает въезд мигрантам из развивающихся стран. Что меня ничуть не расстраивает.
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:47
Cris
Думаю, на Байковом хоронят уже 5 й слой.
Но мы о простых кладбищах.
Суть от этого не меняется.
Население уменьшается
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:58
Re: столица
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:05
Re: Третина українців офіційно живе на $200 на місяць
Схоже багато хто тут просто не знає , як дуже велика частина населення живе і за скільки ... Рахують - а оренда , а машина , а відпустка хоча б в Туреччині ... і так далі . А смарти дорогі ( а в кредит ? ) ... Більшість малоотримуючих живуть в старих квартирах , не мають машин і не їздять у відпустки за кордон . На продукти 2-2.5 тисячі на одного - це практично без обмежень . Далі уже як хто ... Вже ж була дуже схожа тема - де таке обговорювали ...
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:47
Re: Третина українців офіційно живе на $200 на місяць
Тема та была, но не кто не описал расходы. Из обязательных расходов есть еще стоматолог, обувь, одежда, транспорт и т.д.
И самое интересное, что семья из какого-то мелкого городка переезжает, находят работу, снимают квартиру и живут норм. А владельцы хруща считают 10Т грн пределом мечтаний. Вероятно мотивации у людей разные. Кто-то лежит на продавленном диване и ноет, а кто-то работает.
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