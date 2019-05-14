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Третина українців офіційно
живе на $200 на місяць

Третина українців офіційно живе на $200 на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:34

  sal написав:
  ssnet написав:создать какие-то никому не нужные предприятия, где люди, как

Можно было создать нужные предприятия. Только глупым людям ничего не нужно.

Приведите пример предприятий, которых еще нет у нас. но которые могли бы конкурировать с корпорациями.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:37

  PSL написав:
  redmax11 написав:могу предположить что украинцы - мастера прибеднения)
Могу предположить, что в google вас забанили.
Открываем вакансии... давайте, Укрпочты - большая контора, директора на дорогих машинах, декларируют большие зарплаты. Вакансия "оператор в отделении", Киев - 8000 грн. Не знаю, это уже "на руки" или "грязными".
Это большая зарплата для Киева или не очень? И таких вакансий вагон и маленькая тележка.

Вас туда кто-то пинками загоняет работать ? Идите, например в Новую почту на зарплату почти в 2 раза больше. Гос предприятия это театр абсурда, от которого надо избавляться. Они смотрят, средняя зп по статистике такая, вроде как логично поставить среднестатистическую. Директор получает больше, оператор, как нижний работник в иерархии меньшую. С этой же проблемой сталкиваются и иностранные компании - они смотрят, о средняя зарплата такая-то, ок мы будем платить в два раза больше еще и соц пакет дадим, от желающих не будет отбоя - а фиг там, приходят только криворукие :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:05

  ssnet написав:Идите, например в Новую почту на зарплату почти в 2 раза больше
В 2 раза? :lol: На том же сайте:
"Вакансия от 16 мая 2019
Оператор почтового отделения
10000 грн (Киев, ул.Заболотного)"

P.S. НедоПочта - это последнее предприятие, куда можно устраиваться на работу.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:15

якщо все сплюсувати то вийде 81.1 населення) всі інші получається порядка 19.9 відсотків оліархат?)
deffon91
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:58

  victorulysses7 написав:blueiceua

Как минимум в половине европейских стран уменьшается (вымирает) население -- например, в той же Германии смертность уже давно превышает рождаемость. В то же время, страны с самым высоким ростом населения -- это Южный Судан, Ангола, Буркина-Фасо. Но мне как-то не очень верится, что жизнь в Южном Судане или Буркина-Фасо лучше, чем в Германии.

но в Германию хотя-бы едут гастеры из Польши и других менее богатых стран (это я еще не учитываю разного рода "беженцев"), в Ю. Судане и т.д. - просто плодятся как кролики. А что ждет Украину через 10-15 лет с такими темпами оттока/вымирания населения, ведь плодится не желают и иммигрантов тоже не заметно?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:37

  blueiceua написав:redmax11
я как раз очень замечаю бедноту на улицах, переходах и т.д.
а что вы скажете о том что население уменьшилось (вымерло) более чем на 10 млн украинцев, или на кладбищах тоже ничего не заметно?


В Италии, на кладбищах, хоронят уже 3й-4й слой... Вот где "смертность и нищета")))
Если бы Вы не только "замечали", но включали мозги и делали выводы, то знали, что уменьшение населения, это не только смертность, но и сокращение рождаемости и эмиграция. Оба процессы характерны для развитых стран, за исключением того, что Украина ограничивает въезд мигрантам из развивающихся стран. Что меня ничуть не расстраивает.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:47

Cris
Думаю, на Байковом хоронят уже 5 й слой.
Но мы о простых кладбищах.
Суть от этого не меняется.
Население уменьшается
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:58

Re: столица

  RomanTik написав:плодится не желают и иммигрантов тоже не заметно

Индусы и негры очень даже заметны. китайцев нет
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:05

Re: Третина українців офіційно живе на $200 на місяць

Схоже багато хто тут просто не знає , як дуже велика частина населення живе і за скільки ... Рахують - а оренда , а машина , а відпустка хоча б в Туреччині ... і так далі . А смарти дорогі ( а в кредит ? ) ... Більшість малоотримуючих живуть в старих квартирах , не мають машин і не їздять у відпустки за кордон . На продукти 2-2.5 тисячі на одного - це практично без обмежень . Далі уже як хто ... Вже ж була дуже схожа тема - де таке обговорювали ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:47

Re: Третина українців офіційно живе на $200 на місяць

  Puente написав:Рахують - а оренда , а машина , а відпустка хоча б в Туреччині ... і так далі . А смарти дорогі ( а в кредит ? ) ... Більшість малоотримуючих живуть в старих квартирах , не мають машин і не їздять у відпустки за кордон . На продукти 2-2.5 тисячі на одного - це практично без обмежень . Далі уже як хто ... Вже ж

Тема та была, но не кто не описал расходы. Из обязательных расходов есть еще стоматолог, обувь, одежда, транспорт и т.д.
И самое интересное, что семья из какого-то мелкого городка переезжает, находят работу, снимают квартиру и живут норм. А владельцы хруща считают 10Т грн пределом мечтаний. Вероятно мотивации у людей разные. Кто-то лежит на продавленном диване и ноет, а кто-то работает.
ssnet
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