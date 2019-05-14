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Третина українців офіційно
живе на $200 на місяць

Третина українців офіційно живе на $200 на місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:59

  sal написав:
  RomanTik написав:плодится не желают и иммигрантов тоже не заметно

Индусы и негры очень даже заметны. китайцев нет

скорее всего это "транзитные". еще может в столице они и встречаются (хотя негры в Киеве были и во времена СССР). Вот когда они станут повсеместно (хотя-бы в той же столице) работать таксистами/дворниками/строителями - тогда да, процесс пошел, а пока - это единичные случаи.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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