Третина українців офіційно живе на $200 на місяць

Додано: Вів 21 тра, 2019 10:59
sal написав: RomanTik написав:
плодится не желают и иммигрантов тоже не заметно
Индусы и негры очень даже заметны. китайцев нет
скорее всего это "транзитные". еще может в столице они и встречаются (хотя негры в Киеве были и во времена СССР). Вот когда они станут повсеместно (хотя-бы в той же столице) работать таксистами/дворниками/строителями - тогда да, процесс пошел, а пока - это единичные случаи.
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