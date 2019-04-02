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Супрун відмовилася йти у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05
Пропонуємо до обговорення:
Глава МОЗ заявила, що реформа системи охорони здоров'я передбачає ще багато змін і вона поки не має наміру залишати свій пост.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05
уже напринимала изменений, хватит.
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