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Супрун відмовилася
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Супрун відмовилася йти у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05

Супрун відмовилася йти у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Глава МОЗ заявила, що реформа системи охорони здоров'я передбачає ще багато змін і вона поки не має наміру залишати свій пост.

Дивися повний текст Супрун відмовилася йти у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05

уже напринимала изменений, хватит.
blueiceua
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