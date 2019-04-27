Глава МОЗ заявила, що реформа системи охорони здоров'я передбачає ще багато змін і вона поки не має наміру залишати свій пост.
Дивися повний текст Супрун відмовилася йти у відставку.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05
Супрун відмовилася йти у відставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Супрун відмовилася йти у відставку.
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:07
Не, реформировать нужно, другой вопрос что за реформами кроется. В реформах ЖКХ например мы стали больше платить, собственно все. В зравоохранении примерно та же ситуация, врачи стали больше получать, но лучше лечить не стали, что я, что моя жена (у нас разные врачи) констатировали факт после неоднократных посещений, что наше здоровье врачей не очень интересует. Ну хотя бы для начала сделали бы электронные карточки, а то бумажные, то записал, то не записал, то потерялись, анализы где то "гуляют", ну элементарный порядок хоть наведите.
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:27
Эта реформа как раз сделана, для того, чтобы заинтересовать врачей, а если вы врачам не интересны - меняйте врачей...
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:29
Re: Супрун відмовилася йти у відставку
а лечится когда ? И кстати терапевт общий врач, а как заинтересованы профильные врачи ?
Не, вариант мне нравится, бегать от врача к врачу в надежде что попадется хороший, может лучше в казино, там тоже есть шанс выиграть денег да и поехать лечиться туда откуда Супрун
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:17
Re: Супрун відмовилася йти у відставку
Тут вже бачу в коментах за весь народ розписуються, смішні. Супрун найкращий міністр за історію України, так що розслабтесь, хай фармацевтична і медична мафія ще попіниться, і всякі радиКали і ригоАнали з ними теж
Додано: Вів 21 тра, 2019 07:12
Супрун уже много желающих оставила "без корыта" и собирается это продолжать.
Поэтому растет число ее противников.
Жаль, что люди этого не понимают и верят в разную чушь.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:04
+1. Грося собрался в отставку? Собрался. Кабмин должен уйти вместе с ним? Должен. Вопросы?
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