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Супрун відмовилася
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Супрун відмовилася йти у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05

Супрун відмовилася йти у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Глава МОЗ заявила, що реформа системи охорони здоров'я передбачає ще багато змін і вона поки не має наміру залишати свій пост.

Дивися повний текст Супрун відмовилася йти у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 12:05

уже напринимала изменений, хватит.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:07

Не, реформировать нужно, другой вопрос что за реформами кроется. В реформах ЖКХ например мы стали больше платить, собственно все. В зравоохранении примерно та же ситуация, врачи стали больше получать, но лучше лечить не стали, что я, что моя жена (у нас разные врачи) констатировали факт после неоднократных посещений, что наше здоровье врачей не очень интересует. Ну хотя бы для начала сделали бы электронные карточки, а то бумажные, то записал, то не записал, то потерялись, анализы где то "гуляют", ну элементарный порядок хоть наведите.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:27

  Igorten написав:Не, реформировать нужно, другой вопрос что за реформами кроется. В реформах ЖКХ например мы стали больше платить, собственно все. В зравоохранении примерно та же ситуация, врачи стали больше получать, но лучше лечить не стали, что я, что моя жена (у нас разные врачи) констатировали факт после неоднократных посещений, что наше здоровье врачей не очень интересует. Ну хотя бы для начала сделали бы электронные карточки, а то бумажные, то записал, то не записал, то потерялись, анализы где то "гуляют", ну элементарный порядок хоть наведите.


Эта реформа как раз сделана, для того, чтобы заинтересовать врачей, а если вы врачам не интересны - меняйте врачей...
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:29

Re: Супрун відмовилася йти у відставку

  Spitoll написав:меняйте врачей...
а лечится когда ? :) И кстати терапевт общий врач, а как заинтересованы профильные врачи ?

Не, вариант мне нравится, бегать от врача к врачу в надежде что попадется хороший, может лучше в казино, там тоже есть шанс выиграть денег да и поехать лечиться туда откуда Супрун :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:17

Re: Супрун відмовилася йти у відставку

Тут вже бачу в коментах за весь народ розписуються, смішні. Супрун найкращий міністр за історію України, так що розслабтесь, хай фармацевтична і медична мафія ще попіниться, і всякі радиКали і ригоАнали з ними теж
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 07:12

Супрун уже много желающих оставила "без корыта" и собирается это продолжать.
Поэтому растет число ее противников.
Жаль, что люди этого не понимают и верят в разную чушь.
dabs1
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:56

её что еще и спрашиивают, хочет или не хочет.
Педро тоже не хотел
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:04

  blueiceua написав:её что еще и спрашиивают, хочет или не хочет.
Педро тоже не хотел

+1. Грося собрался в отставку? Собрался. Кабмин должен уйти вместе с ним? Должен. Вопросы?
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