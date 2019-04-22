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У Києві з'явився пам'ятник гривні (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 13:20
Пропонуємо до обговорення:
Проект "Гривня Всемогутня" обійшовся в 300 тисяч гривень.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 13:20
Прикольный :)
Гривна всего за 4 года из Донецка в Киев добралась
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