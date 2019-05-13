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Порошенко знову
піде в президенти

Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 14:49

Порошенко знову піде в президенти

Пропонуємо до обговорення:
Екс-президент України Петро Порошенко заявив, що не збирається залишати політику і братиме участь у наступних виборах президента, які відбудуться в 2024 році. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Die Welt.

Дивися повний текст Порошенко знову піде в президенти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 14:49

Біжи, Петре, біжи...
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:19

Да да, оторвали от кормушки, беда :) Я вот тут посмотрел, может ошибаюсь. Но после передачи в слепой траст доходы президента рванули вверх. Может нужно было страну в слепой траст отдать, а Порошенко пусть конфетами занимался бы ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:49

  Igorten написав:Я вот тут посмотрел, может ошибаюсь. Но после передачи в слепой траст доходы президента рванули вверх.

Помиляєтесь. Гляньте рейтинг Форбс за 2014 і 2019 рік. Статок Порошенко у 2014 році складав $1,3 млрд., а у 2019 - $750 млн.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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