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Порошенко знову
піде в президенти

Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:42

Re: Порошенко знову піде в президенти

  freeze написав:Это хуже, чем когда во время Илловайского котла главнокомандующий регистрирует панамские оффшоры, или лучше ?


Иловайский котёл беня с корбаном устроили, когда загнали туда добробатов, чтобы отжать ахметовские активы. Про технический офшор на 1000 баксов - это уже не смешно, в то время как беня с зелей 5.5 млр баксов из привата спёрли.
Чё ж липецкую хфабрику не вспомнили
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:48

  Amid написав:Чё ж липецкую хфабрику не вспомнили


Кстати да, спасибо, что напомнили, грехи действительно многогранны, получал прибыль от агрессора, уплачивая налоги агрессору во время обоих котлов.
Наверное по совокупности грехов и проиграл с треском.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:50

Порошенко був найкращим президентом України.
Взяв країну у дуже складний(фактично жахливий) час, а передав наступнику більш-менш стабільно розвиваючу країну.
Хто не згідний - приводьте свої варіанти і головне - обгрунтування чому.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:00

freeze
т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально. Почему он не закончил войну, теперь он на ней наживается?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:05

Я не врач, но судя по таким заявлениям Порошенко - у него патологическая зависимость от власти.
Типа игромании
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:11

Вкладчик1234
А может он просто понимает, чем может закончится это инфантильное шапито для страны?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:14

Re: Порошенко знову піде в президенти

Amid написав:freeze
т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально.


Вы же не боялись, когда Порошенко этим занимался в гораздо больших масштабах будучи главнокомандующим.
И в критике таких действий Порошенко, я вас не припоминаю.

Сейчас то почему возникло такое неприятие к доходам из Рашки, почему раньше не было такого для персоны Порошенко ?

И кроме того Зеленский сегодня не получал доходов из за бугра, а президентом он только один день, дальше посмотрим.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17

freeze
Порошенко принял страну с 100 тысячами гривен на казначейском счету, отдаёт с 57 миллиардов - можно меня так ограбят?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:19

Как деньги за транзит из Рашки, святое дело, а как ... ;) "Патриоты" хреновы. Ваш поезд ушел, доганяйте, шеф любит подхалимов ;)
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:22

  Amid написав:freeze
Порошенко принял страну с 100 тысячами гривен на казначейском счету, отдаёт с 57 миллиардов - можно меня так ограбят?

Разберитесь что такое "казначейский счет" и посмотрите его динамику прежде чем чушь постить - https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014/
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2019/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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