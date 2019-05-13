Порошенко знову піде в президенти

Додано: Пон 20 тра, 2019 21:05

Я не врач, но судя по таким заявлениям Порошенко - у него патологическая зависимость от власти.

Типа игромании

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин