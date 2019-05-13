Порошенко знову піде в президенти
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Додано: Пон 20 тра, 2019 20:42
freeze написав:
Это хуже, чем когда во время Илловайского котла главнокомандующий регистрирует панамские оффшоры, или лучше ?
Иловайский котёл беня с корбаном устроили, когда загнали туда добробатов, чтобы отжать ахметовские активы. Про технический офшор на 1000 баксов - это уже не смешно, в то время как беня с зелей 5.5 млр баксов из привата спёрли.
Чё ж липецкую хфабрику не вспомнили
Amid
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Додано: Пон 20 тра, 2019 20:48
Amid написав:
Чё ж липецкую хфабрику не вспомнили
Кстати да, спасибо, что напомнили, грехи действительно многогранны, получал прибыль от агрессора, уплачивая налоги агрессору во время обоих котлов.
Наверное по совокупности грехов и проиграл с треском.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 20:50
Порошенко був найкращим президентом України.
Взяв країну у дуже складний(фактично жахливий) час, а передав наступнику більш-менш стабільно розвиваючу країну. Хто не згідний - приводьте свої варіанти і головне - обгрунтування чому.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:00
freeze т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально. Почему он не закончил войну, теперь он на ней наживается?
Amid
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:05
Я не врач, но судя по таким заявлениям Порошенко - у него патологическая зависимость от власти.
Типа игромании
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:11
Вкладчик1234 А может он просто понимает, чем может закончится это инфантильное шапито для страны?
Amid
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:14
Amid написав: freeze т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально.
Вы же не боялись, когда Порошенко этим занимался в гораздо больших масштабах будучи главнокомандующим.
И в критике таких действий Порошенко, я вас не припоминаю.
Сейчас то почему возникло такое неприятие к доходам из Рашки, почему раньше не было такого для персоны Порошенко ?
И кроме того Зеленский сегодня не получал доходов из за бугра, а президентом он только один день, дальше посмотрим.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17
freeze Порошенко принял страну с 100 тысячами гривен на казначейском счету, отдаёт с 57 миллиардов - можно меня так ограбят?
Amid
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Додано: Пон 20 тра, 2019 21:19
Как деньги за транзит из Рашки, святое дело, а как ...
"Патриоты" хреновы. Ваш поезд ушел, доганяйте, шеф любит подхалимов
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Додано: Пон 20 тра, 2019 22:22
Amid написав: freeze
Порошенко принял страну с 100 тысячами гривен на казначейском счету, отдаёт с 57 миллиардов - можно меня так ограбят?
Разберитесь что такое "казначейский счет" и посмотрите его динамику прежде чем чушь постить -
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2014/ https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/2019/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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