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Порошенко знову
піде в президенти

Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:23

Re: Порошенко знову піде в президенти

Решение верное, не нужно опускать руки. Порох многое сделал для страны и за пять лет многие это поймут, а умные люди и сейчас понимают, что он был хорош на этом посту. Далеко не идеален, но лучше всех предшественников. Желаю Зеленскому превзойти Петю и тогда все у страны будет хорошо.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:26

  Amid написав:Иловайский котёл беня с корбаном устроили, когда загнали туда добробатов, чтобы отжать ахметовские активы. Про технический офшор на 1000 баксов - это уже не смешно, в то время как беня с зелей 5.5 млр баксов из привата спёрли.
Чё ж липецкую хфабрику не вспомнили


Так это Беня с Корбаном командовали тогда ВСУ, а не генеральчик шоколадного Гелетей?
И про спертые 5,5 млрд из Привата опять будете отчет Кролл отпечатанный на бланках НБУ перепевать?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:28

  SMOKE написав:Решение верное, не нужно опускать руки. Порох многое сделал для страны и за пять лет многие это поймут, а умные люди и сейчас понимают, что он был хорош на этом посту. Далеко не идеален, но лучше всех предшественников. Желаю Зеленскому превзойти Петю и тогда все у страны будет хорошо.


То, что сделал Петя, желательно понять не людям, а новым следственным органам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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