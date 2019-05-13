|
|
|
Порошенко знову піде в президенти
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:23
Решение верное, не нужно опускать руки. Порох многое сделал для страны и за пять лет многие это поймут, а умные люди и сейчас понимают, что он был хорош на этом посту. Далеко не идеален, но лучше всех предшественников. Желаю Зеленскому превзойти Петю и тогда все у страны будет хорошо.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 3968
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:26
Amid написав:
Иловайский котёл беня с корбаном устроили, когда загнали туда добробатов, чтобы отжать ахметовские активы. Про технический офшор на 1000 баксов - это уже не смешно, в то время как беня с зелей 5.5 млр баксов из привата спёрли.
Чё ж липецкую хфабрику не вспомнили
Так это Беня с Корбаном командовали тогда ВСУ, а не генеральчик шоколадного Гелетей?
И про спертые 5,5 млрд из Привата опять будете отчет Кролл отпечатанный на бланках НБУ перепевать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:28
SMOKE написав:
Решение верное, не нужно опускать руки. Порох многое сделал для страны и за пять лет многие это поймут, а умные люди и сейчас понимают, что он был хорош на этом посту. Далеко не идеален, но лучше всех предшественников. Желаю Зеленскому превзойти Петю и тогда все у страны будет хорошо.
То, что сделал Петя, желательно понять не людям, а новым следственным органам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|136
|
Суб 18 тра, 2019 10:43
p_a_l
|
|1
|80
|
|
|42
|2983
|
Пон 13 тра, 2019 16:49
galex
|