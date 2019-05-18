Порошенко був найкращим президентом України.
Взяв країну у дуже складний(фактично жахливий) час, а передав наступнику більш-менш стабільно розвиваючу країну.
Хто не згідний - приводьте свої варіанти і головне - обгрунтування чому.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 20:50
Порошенко був найкращим президентом України.
Взяв країну у дуже складний(фактично жахливий) час, а передав наступнику більш-менш стабільно розвиваючу країну.
Хто не згідний - приводьте свої варіанти і головне - обгрунтування чому.
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:00
freeze
т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально. Почему он не закончил войну, теперь он на ней наживается?
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:11
Вкладчик1234
А может он просто понимает, чем может закончится это инфантильное шапито для страны?
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:14
Re: Порошенко знову піде в президенти
Вы же не боялись, когда Порошенко этим занимался в гораздо больших масштабах будучи главнокомандующим.
И в критике таких действий Порошенко, я вас не припоминаю.
Сейчас то почему возникло такое неприятие к доходам из Рашки, почему раньше не было такого для персоны Порошенко ?
И кроме того Зеленский сегодня не получал доходов из за бугра, а президентом он только один день, дальше посмотрим.
Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17
freeze
Порошенко принял страну с 100 тысячами гривен на казначейском счету, отдаёт с 57 миллиардов - можно меня так ограбят?
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:23
Re: Порошенко знову піде в президенти
Решение верное, не нужно опускать руки. Порох многое сделал для страны и за пять лет многие это поймут, а умные люди и сейчас понимают, что он был хорош на этом посту. Далеко не идеален, но лучше всех предшественников. Желаю Зеленскому превзойти Петю и тогда все у страны будет хорошо.
Додано: Вів 21 тра, 2019 02:54
Re: Порошенко знову піде в президенти
ИдиТе уже с добром в свою кондитерскую, пока есть такой приемлемый для вас вариант.
Свою работу вы, уважаемый Петр Алексеевич, выполнили на твердую 4-ку, ну хорошо пусть 5, .... по двенадцатибальной шкале. (по крайней мере последние пару лет).
А возможности изменить всё к лучшему были гораздо бОльшими и заслужить оценку минимум в 2 раза выше.
Страна нуждается в более активных и правильных переменах.
Хороший Зе или плохой Зе, чем его будут гнать или не будут его гнать, покажет только время.
Но керманычи не должны засиживаться в своих креслах, иначе чердак начинает сносить.
До сих пор не могу понять, почему он стал задом, а не передом.
Додано: Вів 21 тра, 2019 07:37
Все может быть. Потерять доверие в нашей стране очень легко. Красиво говорить одно, а сделать другое. Вот посмотрим как Зе делать будет. А то получится так, что вспоминать будем Порошенко как Януковича. Ведь многие так говорили, что при нём то лучше было.
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:10
Re: Порошенко знову піде в президенти
Если Порошенку за пэрэмоги дадут меньше 5-ти лет - то сможет регистрироваться кандидатом. Но скорее всего будет овер 10-ка. Не пройдёт по возрасту.
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