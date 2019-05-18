RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко знову
піде в президенти

Порошенко знову піде в президенти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 20:50

Порошенко був найкращим президентом України.
Взяв країну у дуже складний(фактично жахливий) час, а передав наступнику більш-менш стабільно розвиваючу країну.
Хто не згідний - приводьте свої варіанти і головне - обгрунтування чому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:00

freeze
т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально. Почему он не закончил войну, теперь он на ней наживается?
Amid
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 12.06.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:11

Вкладчик1234
А может он просто понимает, чем может закончится это инфантильное шапито для страны?
Amid
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 12.06.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:14

Re: Порошенко знову піде в президенти

Amid написав:freeze
т.е. то что зеля получает гонорары из рашки - это не страшно и офшор у него, который гринфилмз под газпроммедиа, тоже нормально.


Вы же не боялись, когда Порошенко этим занимался в гораздо больших масштабах будучи главнокомандующим.
И в критике таких действий Порошенко, я вас не припоминаю.

Сейчас то почему возникло такое неприятие к доходам из Рашки, почему раньше не было такого для персоны Порошенко ?

И кроме того Зеленский сегодня не получал доходов из за бугра, а президентом он только один день, дальше посмотрим.
freeze
4
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3563 раз.
Подякували: 5185 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:17

freeze
Порошенко принял страну с 100 тысячами гривен на казначейском счету, отдаёт с 57 миллиардов - можно меня так ограбят?
Amid
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 12.06.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:23

Re: Порошенко знову піде в президенти

Решение верное, не нужно опускать руки. Порох многое сделал для страны и за пять лет многие это поймут, а умные люди и сейчас понимают, что он был хорош на этом посту. Далеко не идеален, но лучше всех предшественников. Желаю Зеленскому превзойти Петю и тогда все у страны будет хорошо.
SMOKE
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 02:54

Re: Порошенко знову піде в президенти

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается покидать политику и будет участвовать в следующих выборах президента, которые состоятся в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.


ИдиТе уже с добром в свою кондитерскую, пока есть такой приемлемый для вас вариант. :lol:
Свою работу вы, уважаемый Петр Алексеевич, выполнили на твердую 4-ку, ну хорошо пусть 5, .... по двенадцатибальной шкале. :? (по крайней мере последние пару лет).
А возможности изменить всё к лучшему были гораздо бОльшими и заслужить оценку минимум в 2 раза выше.

Страна нуждается в более активных и правильных переменах.
Хороший Зе или плохой Зе, чем его будут гнать или не будут его гнать, покажет только время.
Но керманычи не должны засиживаться в своих креслах, иначе чердак начинает сносить.

До сих пор не могу понять, почему он стал задом, а не передом. :mrgreen:
Зображення
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 11.10.16
Подякував: 714 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 07:37

Все может быть. Потерять доверие в нашей стране очень легко. Красиво говорить одно, а сделать другое. Вот посмотрим как Зе делать будет. А то получится так, что вспоминать будем Порошенко как Януковича. Ведь многие так говорили, что при нём то лучше было.
Попаданец
 
Повідомлень: 782
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:10

Re: Порошенко знову піде в президенти

Если Порошенку за пэрэмоги дадут меньше 5-ти лет - то сможет регистрироваться кандидатом. Но скорее всего будет овер 10-ка. Не пройдёт по возрасту.
moniks
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 27.08.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером...
R2 » Вів 21 тра, 2019 09:51
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 10:05
alex_o
Білорусь знову призупинила транзит нафти до України
R2 » Суб 18 тра, 2019 10:43
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 тра, 2019 10:43
p_a_l
Порошенко підписав указ про впровадження 5G
R2 » П'ят 17 тра, 2019 14:33
1 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 14:33
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (490)
21.05.2019 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.