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Порошенко знову
піде в президенти

Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:19

shapo
Можете не стараться. И так ясно что вы кремлебот.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:21

  Amid написав:shapo
Можете не стараться. И так ясно что вы кремлебот.


А я тут без всяких стараний тыкаю тем местом где у вас должна быть голова в ваше же дерьмо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:22

shapo
А вас разве в школе вежливости не учили. Или вы в школу не ходили?
Amid
 
Повідомлень: 1029
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1
  #<1 ... 5678
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