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Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:19
shapo
Можете не стараться. И так ясно что вы кремлебот.
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Amid
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:21
Amid написав:shapo
Можете не стараться. И так ясно что вы кремлебот.
А я тут без всяких стараний тыкаю тем местом где у вас должна быть голова в ваше же дерьмо
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:22
shapo
А вас разве в школе вежливости не учили. Или вы в школу не ходили?
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Amid
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