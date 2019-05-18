Порошенко знову піде в президенти

Додано: Вів 21 тра, 2019 19:12

vetka написав: Ну начнем с того, что Зеленскому в свое время "зеленый свет" дал КВН, а точнее Александр Масляков. Таких талантливых у нас вагон и маленькая тележка, только вон пробиваются далеко не все. Да и там не один такой Зеленский талантливый актер, там куча авторов работает. Ну начнем с того, что Зеленскому в свое время "зеленый свет" дал КВН, а точнее Александр Масляков. Таких талантливых у нас вагон и маленькая тележка, только вон пробиваются далеко не все. Да и там не один такой Зеленский талантливый актер, там куча авторов работает.

Если обратиться к истокам КВН, то создал его вовсе не Масляков который там был только ведущим до закрытия в начале 70-х.С Горбачевской перестройкой его тоже возрождал не он один.Впоследствии от семейного бизнеса Масляковых свалили все кто из себя что-то представлял - в России в Камеди клаб, в Украине - были несколько попыток от ХАИ до С.Сивохи и пр., но удалось-то подняться только Зеленскому с 95 кварталом.То, что работают авторы, никто не отрицает.Вот только почему они для него пишут, а не для других?