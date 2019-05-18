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Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:33
wotsergeyd написав: vetka написав:
В этом тоже правительство виновато, что каждый третий украинец в той или иной мере страдает алкоголизмом???
по деревням на спирт денег нет, там уже травка в ходу. а по делу, разумеется, тренд и динамику социальных слоев задают наверху и инструментов для этого куча. но пока цель у НИХ другая.
И какая же у НИХ цель?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 15:33
vetka написав:ruvex
Я же говорю, что в высокой смертности виновато НЕ ТОЛЬКО правительство.
Берем еще один момент - смертность в ДТП. Тут тоже Порох виноват, когда пьяное бы*** садится за руль или нарушаются правила дорожного движения? Плюют на асфальт, мусорят и т.д. тоже правительство виновато???
Правительство ни в чем не виновато. Оно само по себе, люди сами по себе.
Отношение ко всему в государстве соответствующее.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 15:37
wotsergeyd написав: vetka написав:
Берем еще один момент - смертность в ДТП. Тут тоже Порох виноват, когда пьяное бы*** садится за руль или нарушаются правила дорожного движения?
Прямой вины у него нет, но косвенной вагон. Созданы условия по уходу от наказания для власть имущих и людей со средствами, карающие законы работают только для бедных.
Ну косвенно тогда и японцы с немцами виноваты, когда Зайцева на Лексусе, а Дронов на Фольксвагене убили суммарно 6 человек в Харькове. И какой-то колумбийский наркобарон Педро виноват, что какой-то наркоша убил соседа за 100 грн. Косвенно тогда виноваты все во всём на планете . Не смешно вам?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 15:41
ruvex написав: andrijk777 написав:
Ви згідні що Порошенко найкращий президент чи ні? Якщо ні, значить у вас є кращий кандидат. Назвіть його.
Якщо ви нікого не називаєте - значить згідні.
Мы уважаем Ваше мнение и принимаем к сведению, что лично для Вас Порошенко лучший президент.
Зі мною зрозуміло. Хто для вас найкращий?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 15:42
wotsergeyd написав: andrijk777 написав:
Ви згідні що Порошенко найкращий президент чи ні? Якщо ні, значить у вас є кращий кандидат. Назвіть його.
Якщо ви нікого не називаєте - значить згідні.
Мне думается, что рейтинг лучший пока не актуален в нашей стране, ввиду того все еще идем ко дну. Так получилось, что при Яныке украинцам жилось лучше всего, хоть он еще тот проходимець, но я выделил бы его. я не согласен с вами на счет порошенка, он для меня кровавый и жадный до ужаса человек
Зрозуміло. Для вас найкращий президент України - Янукович Віктор Федорович.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 17:45
andrijk777 написав: ruvex написав:
Мы уважаем Ваше мнение и принимаем к сведению, что лично для Вас Порошенко лучший президент.
Зі мною зрозуміло. Хто для вас найкращий?
В векторе государственности - Кучма, единственный кто переизбирался.
В векторе жизни обывателя - Янукович, лучший ВВП на душу населения.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:12
vetka написав:
Ну начнем с того, что Зеленскому в свое время "зеленый свет" дал КВН, а точнее Александр Масляков. Таких талантливых у нас вагон и маленькая тележка, только вон пробиваются далеко не все. Да и там не один такой Зеленский талантливый актер, там куча авторов работает.
Если обратиться к истокам КВН, то создал его вовсе не Масляков который там был только ведущим до закрытия в начале 70-х.
С Горбачевской перестройкой его тоже возрождал не он один.
Впоследствии от семейного бизнеса Масляковых свалили все кто из себя что-то представлял - в России в Камеди клаб, в Украине - были несколько попыток от ХАИ до С.Сивохи и пр., но удалось-то подняться только Зеленскому с 95 кварталом.
То, что работают авторы, никто не отрицает.
Вот только почему они для него пишут, а не для других?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 19:15
vetka написав:
При чем тут реформа? Уровень профессионализма врачей - это вообще треш, не могут правильный диагноз поставить и назначит лечение, только деньги тянут из пациентов и все. Да и сами люди тупо забивают на здоровье и образ жизни.
И кто создал такую систему медобразования и оплаты труда врачей во всем мире относящихся к среднему и выше классу, только не в Украине?
Ответственных снова нет, само собой получилось?
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Додано: Вів 21 тра, 2019 20:19
shapo
Можете не стараться. И так ясно что вы кремлебот.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 22:28
Amid написав:shapo
Можете не стараться. И так ясно что вы кремлебот.
А модер опять подыгрывает порохоботам стирая неудобные посты.
Неприлично, господа
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