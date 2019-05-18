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Порошенко знову
піде в президенти

Порошенко знову піде в президенти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:33

  wotsergeyd написав:
  vetka написав:В этом тоже правительство виновато, что каждый третий украинец в той или иной мере страдает алкоголизмом???

по деревням на спирт денег нет, там уже травка в ходу. а по делу, разумеется, тренд и динамику социальных слоев задают наверху и инструментов для этого куча. но пока цель у НИХ другая.

И какая же у НИХ цель?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:33

  vetka написав:ruvex
Я же говорю, что в высокой смертности виновато НЕ ТОЛЬКО правительство.
Берем еще один момент - смертность в ДТП. Тут тоже Порох виноват, когда пьяное бы*** садится за руль или нарушаются правила дорожного движения? Плюют на асфальт, мусорят и т.д. тоже правительство виновато???

Правительство ни в чем не виновато. Оно само по себе, люди сами по себе.
Отношение ко всему в государстве соответствующее.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:37

  wotsergeyd написав:
  vetka написав:Берем еще один момент - смертность в ДТП. Тут тоже Порох виноват, когда пьяное бы*** садится за руль или нарушаются правила дорожного движения?
Прямой вины у него нет, но косвенной вагон. Созданы условия по уходу от наказания для власть имущих и людей со средствами, карающие законы работают только для бедных.

Ну косвенно тогда и японцы с немцами виноваты, когда Зайцева на Лексусе, а Дронов на Фольксвагене убили суммарно 6 человек в Харькове. И какой-то колумбийский наркобарон Педро виноват, что какой-то наркоша убил соседа за 100 грн. Косвенно тогда виноваты все во всём на планете . Не смешно вам?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:41

  ruvex написав:
  andrijk777 написав:Ви згідні що Порошенко найкращий президент чи ні? Якщо ні, значить у вас є кращий кандидат. Назвіть його.
Якщо ви нікого не називаєте - значить згідні.

Мы уважаем Ваше мнение и принимаем к сведению, что лично для Вас Порошенко лучший президент.

Зі мною зрозуміло. Хто для вас найкращий?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:42

  wotsergeyd написав:
  andrijk777 написав:Ви згідні що Порошенко найкращий президент чи ні? Якщо ні, значить у вас є кращий кандидат. Назвіть його.
Якщо ви нікого не називаєте - значить згідні.

Мне думается, что рейтинг лучший пока не актуален в нашей стране, ввиду того все еще идем ко дну. Так получилось, что при Яныке украинцам жилось лучше всего, хоть он еще тот проходимець, но я выделил бы его. я не согласен с вами на счет порошенка, он для меня кровавый и жадный до ужаса человек

Зрозуміло. Для вас найкращий президент України - Янукович Віктор Федорович.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:45

  andrijk777 написав:
  ruvex написав:Мы уважаем Ваше мнение и принимаем к сведению, что лично для Вас Порошенко лучший президент.

Зі мною зрозуміло. Хто для вас найкращий?

В векторе государственности - Кучма, единственный кто переизбирался.
В векторе жизни обывателя - Янукович, лучший ВВП на душу населения.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:12

  vetka написав:Ну начнем с того, что Зеленскому в свое время "зеленый свет" дал КВН, а точнее Александр Масляков. Таких талантливых у нас вагон и маленькая тележка, только вон пробиваются далеко не все. Да и там не один такой Зеленский талантливый актер, там куча авторов работает.


Если обратиться к истокам КВН, то создал его вовсе не Масляков который там был только ведущим до закрытия в начале 70-х.
С Горбачевской перестройкой его тоже возрождал не он один.
Впоследствии от семейного бизнеса Масляковых свалили все кто из себя что-то представлял - в России в Камеди клаб, в Украине - были несколько попыток от ХАИ до С.Сивохи и пр., но удалось-то подняться только Зеленскому с 95 кварталом.
То, что работают авторы, никто не отрицает.
Вот только почему они для него пишут, а не для других?
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:15

  vetka написав:При чем тут реформа? Уровень профессионализма врачей - это вообще треш, не могут правильный диагноз поставить и назначит лечение, только деньги тянут из пациентов и все. Да и сами люди тупо забивают на здоровье и образ жизни.


И кто создал такую систему медобразования и оплаты труда врачей во всем мире относящихся к среднему и выше классу, только не в Украине?
Ответственных снова нет, само собой получилось?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 07:01

  ruvex написав:
  andrijk777 написав:
  ruvex написав:Мы уважаем Ваше мнение и принимаем к сведению, что лично для Вас Порошенко лучший президент.

Зі мною зрозуміло. Хто для вас найкращий?

В векторе государственности - Кучма, единственный кто переизбирался.
В векторе жизни обывателя - Янукович, лучший ВВП на душу населения.

Примитивность мышления ужасает. Открою секрет- ВВП очень косвенно влияет на уровень жизни рядового гражданина. Хуже, чем при Яныке- не было никогда. Но для того, чтобы это понять нужно оценивать деятельность президента не только по наличию супа в миске, который для вас "самый главный показатель"
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:05

  SMOKE написав:
  ruvex написав:В векторе государственности - Кучма, единственный кто переизбирался.
В векторе жизни обывателя - Янукович, лучший ВВП на душу населения.

Примитивность мышления ужасает. Открою секрет- ВВП очень косвенно влияет на уровень жизни рядового гражданина. Хуже, чем при Яныке- не было никогда. Но для того, чтобы это понять нужно оценивать деятельность президента не только по наличию супа в миске, который для вас "самый главный показатель"

Я не призываю разделять мою точку зрения, но и обсуждать ее не Ваше дело.
Высказывайтесь по объективным вопросам, политическим, экономическим, социальным и т.д.
Что такое ВВП, почему взято за основу распределения благ в мире и как оно влиияет на жизнь и комфортность жизни знаю без вашего искаженно-назидательного жужжания.
И в заключении, я не выдвигал номинацию "лучший президент", это инициатива ботов. Я привел абсолютные характеристики при правлении по моему мнению. Лучших президентов за историю страны не было, абсолютно все и зачинатели и последователи есть назидателями закладывания и развития алигархическо-клептократической модели в стране, развития от которой, для самой страны, как мы можем судить через 28 лет = 0. Мы и сейчас пользуемся инфраструктурой союза и абсолютно ничего не построили стоического, масштабного не в одном из направлений, но у нас огромное число миллионеров и миллиардеров приватизировавших народный сектор.
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