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Українці почали отримувати
більше виплат за лікарняними

Українці почали отримувати більше виплат за лікарняними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:27

Українці почали отримувати більше виплат за лікарняними

Пропонуємо до обговорення:
У квітні фонд соціального страхування виплатив на чверть більше компенсацій, ніж торік.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:28

С больничными тоже интересно. Что бы его оплатили потребовали справку об уплате ЕСВ из налоговой. Вопрос, 2 учреждения, могли бы обмениваться информацией или им религия не позволяет ? Пришлось ехать заказывать справку, ждать месяц, через месяц оказалось что в ней прописан не тот адрес ..... Эти реформы ...
Igorten
 
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