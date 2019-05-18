У квітні фонд соціального страхування виплатив на чверть більше компенсацій, ніж торік.
Дивися повний текст Українці почали отримувати більше виплат за лікарняними.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 15:27
Українці почали отримувати більше виплат за лікарняними
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали отримувати більше виплат за лікарняними.
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:28
С больничными тоже интересно. Что бы его оплатили потребовали справку об уплате ЕСВ из налоговой. Вопрос, 2 учреждения, могли бы обмениваться информацией или им религия не позволяет ? Пришлось ехать заказывать справку, ждать месяц, через месяц оказалось что в ней прописан не тот адрес ..... Эти реформы ...
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