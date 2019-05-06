Петро Порошенко підписав текст закону 8449-д, правки в якому обмежують можливість українців встановлювати домашні сонячні електростанції на своїх земельних ділянках.
Дивися повний текст В Україні скасували \"зелений\" тариф для наземних СЕС.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 16:09
В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували \"зелений\" тариф для наземних СЕС.
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:09
Тварь. Насрал людям напоследок. Ринатику можно миллионами гребсти бабло, а простым людям шишь.
Новая Верховная Рада поравит это дело.
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:21
Re: В Україні скасували
так нельзя делать ... Порошенко сделал плохо , если он вообще читал этот закон ... и депутаты их расстрелять надо а не разогнать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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