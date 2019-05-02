Додано: Пон 20 тра, 2019 16:21

так нельзя делать ... Порошенко сделал плохо , если он вообще читал этот закон ... и депутаты их расстрелять надо а не разогнать

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html