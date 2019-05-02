Петро Порошенко підписав текст закону 8449-д, правки в якому обмежують можливість українців встановлювати домашні сонячні електростанції на своїх земельних ділянках.
Дивися повний текст В Україні скасували \"зелений\" тариф для наземних СЕС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:09
В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні скасували \"зелений\" тариф для наземних СЕС.
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:09
Насрал людям напоследок. Ринатику можно миллионами гребсти бабло, а простым людям шишь.
Новая Верховная Рада поравит это дело.
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:21
Re: В Україні скасували
так нельзя делать ... Порошенко сделал плохо , если он вообще читал этот закон ... и депутаты их расстрелять надо а не разогнать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:38
А что Ринатик? Ему лично предложили СЭС на его земельных участках оплачивать по зелёному тарифу?
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:30
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:51
А что вы хотели? 73% избирателей не поддержали переизбрание Порошенко? Ну так получите напоследок от него ответку.
А ведь мог, если бы был порядочным человеком, не подписывать этот Закон за пару дней до инаугурации нового Президента, оставить тому это решение. Но обида пересилила разум...
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:55
Вот вам и отношение к зеленой энергетике, только деньги и ничего личного, а то мешается под ногами всякая мелочь пузатая, а кормушка она не резиновая, своим не хватает
почему то кажется что некоторые решения принимались с целью поднагадить.
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:44
Зеленая энергия это как евробляхи. Кто-до делал исключительно для себе, а люди пронюхали и воспользовались. Только евробляхи покрыли за счет абстрактных налогоплательщиков, а вот за зеленую энергию заплатит каждый конкретный потребитель электроэнергии, за исключением халавщиков конечно, которые на субсидии. Т.е по сути заплати и за себя напрямую по счету, и за нищебродов в виде налогов.
Слетайте зеленый тариф равным среднерыночному, и пусть ставят панели где угодно и сколько угодно. Только что-то мне подсказывает, что количество желающих будет околонулевое.
Востаннє редагувалось ssnet в Вів 21 тра, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 тра, 2019 15:47
Так правительство и узаконило подобный порядок, что с зеленым тарифом, что с субсидиантами.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 21 тра, 2019 22:35
Re: В Україні скасували
А сам закон и пояснительную записку к нему кто-то из возмущающихся читать пробовал? Он как раз прежде всего о том, что пора с альтернативными источниками энергии переставать носиться, как со священной коровой, и начинать оплачивать эту энергию более адекватно. Урезаются коэффициенты, вводится система аукционов. А что теперь будет нельзя на шести сотках поставить панели и заставить энергокомпанию эту энергию покупать втридорога - это достаточно справедливо.
|