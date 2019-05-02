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В Україні скасували "зелений"
тариф для наземних СЕС

В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:09

В Україні скасували "зелений" тариф для наземних СЕС

Пропонуємо до обговорення:
Петро Порошенко підписав текст закону 8449-д, правки в якому обмежують можливість українців встановлювати домашні сонячні електростанції на своїх земельних ділянках.

Дивися повний текст В Україні скасували \"зелений\" тариф для наземних СЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:09

Насрал людям напоследок. Ринатику можно миллионами гребсти бабло, а простым людям шишь.
Новая Верховная Рада поравит это дело.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:21

Re: В Україні скасували

так нельзя делать ... Порошенко сделал плохо , если он вообще читал этот закон ... и депутаты их расстрелять надо а не разогнать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:38

А что Ринатик? Ему лично предложили СЭС на его земельных участках оплачивать по зелёному тарифу?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:30

  moveton написав:А что Ринатик? Ему лично предложили СЭС на его земельных участках оплачивать по зелёному тарифу?

Нет, это чистая случайность, что ему в промышленных масштабах разрешено, а населению на своих участках запрещено. Просто так вышло. Само.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:51

  anton_gms написав:Насрал людям напоследок. Ринатику можно миллионами гребсти бабло, а простым людям шишь.
Новая Верховная Рада поравит это дело.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

15.05.2019 - Закон направлено на підпис Президенту
18.05.2019 - Повернуто з підписом від Президента

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=65076

А что вы хотели? 73% избирателей не поддержали переизбрание Порошенко? Ну так получите напоследок от него ответку.

А ведь мог, если бы был порядочным человеком, не подписывать этот Закон за пару дней до инаугурации нового Президента, оставить тому это решение. Но обида пересилила разум...
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:55

Вот вам и отношение к зеленой энергетике, только деньги и ничего личного, а то мешается под ногами всякая мелочь пузатая, а кормушка она не резиновая, своим не хватает ;)

А ведь мог, если бы был порядочным человеком, не подписывать этот Закон за пару дней до инаугурации нового Президента, оставить тому это решение. Но обида пересилила разум...

почему то кажется что некоторые решения принимались с целью поднагадить.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:44

Зеленая энергия это как евробляхи. Кто-до делал исключительно для себе, а люди пронюхали и воспользовались. Только евробляхи покрыли за счет абстрактных налогоплательщиков, а вот за зеленую энергию заплатит каждый конкретный потребитель электроэнергии, за исключением халавщиков конечно, которые на субсидии. Т.е по сути заплати и за себя напрямую по счету, и за нищебродов в виде налогов.
Слетайте зеленый тариф равным среднерыночному, и пусть ставят панели где угодно и сколько угодно. Только что-то мне подсказывает, что количество желающих будет околонулевое.
Востаннє редагувалось ssnet в Вів 21 тра, 2019 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 15:47

  ssnet написав:Зеленая энергия это как евробляхи. Кто-до делал исключительно для себе, а люди пронюхали и воспользовались. Только евробляхи покрыли за счет абстрактных налогоплательщиков, а вот за зеленую энергию заплатит каждый конкретный потребитель электроэнергии, за исключением халавщиков конечно, которые на субсидии. Т.е по сути заплати и за себя напрямую по счету, и за нищебродов в виде налогов.

Так правительство и узаконило подобный порядок, что с зеленым тарифом, что с субсидиантами.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:35

Re: В Україні скасували

А сам закон и пояснительную записку к нему кто-то из возмущающихся читать пробовал? ;) Он как раз прежде всего о том, что пора с альтернативными источниками энергии переставать носиться, как со священной коровой, и начинать оплачивать эту энергию более адекватно. Урезаются коэффициенты, вводится система аукционов. А что теперь будет нельзя на шести сотках поставить панели и заставить энергокомпанию эту энергию покупать втридорога - это достаточно справедливо.
moveton
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