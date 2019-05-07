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Будинок в Італії і 30
торговельних марок: Зеленський...

Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:15

Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
У декларації Президента України за минулий рік з'явилися дані про будинок в Італії на 413 кв.м.

Дивися повний текст Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський опублікував нову декларацію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:15

Вот почему новый гарант в упор не замечал повесток с комиссариата. Хатынка в Италии как раз выбиралась и покупалась.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:30

olegan
Узбагойтесь, не переживайте вы так за свинарчуков, их там кормить будут, одевать, все как в лучших домах Парижа :lol:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:34

Отжеж, зельоний барига. А ми то думали у нього тільки лісапет.
ann_hivista
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