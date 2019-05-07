У декларації Президента України за минулий рік з'явилися дані про будинок в Італії на 413 кв.м.
Дивися повний текст Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський опублікував нову декларацію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:15
Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський опублікував нову декларацію.
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:15
Вот почему новый гарант в упор не замечал повесток с комиссариата. Хатынка в Италии как раз выбиралась и покупалась.
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:30
olegan
Узбагойтесь, не переживайте вы так за свинарчуков, их там кормить будут, одевать, все как в лучших домах Парижа
|