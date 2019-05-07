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Будинок в Італії і 30
торговельних марок: Зеленський...

Будинок в Італії і 30 торговельних марок: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:56

Шо вы мелите про те повестки?
Вы реально думаете, что он бы там что то изменил в армии будь он на передовой?
При всем моем громадном уважении к нашим военным, Зе находится на своем месте и на своем месте он приносит больше пользы. Пусть это и коммерция, но общепризнанная.

А то что не уплата налогов... вы в налоговой работаете, что владеете цифрами?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:43

  olegan написав:asdrud2016
Тут проблема в отношении к государству и законам. Нужен/не нужен - это другая часть проблемы. Почему-то я и многие другие граждане явились по первой же повестке не смотря на то что за неё не расписывались. А тут четыре повестки и полный игнор, а у "призывника" типа юридическое образование. Точно так же будем исполнять указы президента. :D
Украина должна пройти свой урок на тему "Может ли кухарка управлять государством?".

Ну пришли вы по повестке и каков результат? Войну войной останавливаете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:48

  Lazy написав:
  magneet написав:Просто кто то зарабатывает, кто то крадёт.
Неуплата налогов это заработок или кража?

В стране где 50% экономики в тени. В стране где практически каждый не доплачивает налоги. В стране где бывший Президент на своем 5м канале платил зарплату в конвертах. В стране где министры платят своим охранникам и водителям в баксах и налом.
Конечно кража. Но воры - это вся страна.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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