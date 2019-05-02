|
|
Компанія Citroen показала новий футуристичний автомобіль...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Французький автовиробник представив чергову електричну новинку 19_19 Concept, призначену для поїздок на далекі відстані.
Дивися повний текст Компанія Citroen показала новий футуристичний автомобіль (фото, відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88894
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:10
отлично, ждем в продаже
-
bolshay2
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 19.06.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|46
|
|
|8
|279
|
|
|2
|140
|