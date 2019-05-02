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Компанія Citroen показала новий
футуристичний автомобіль...

Компанія Citroen показала новий футуристичний автомобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:10

Компанія Citroen показала новий футуристичний автомобіль...

Пропонуємо до обговорення:
Французький автовиробник представив чергову електричну новинку 19_19 Concept, призначену для поїздок на далекі відстані.

Дивися повний текст Компанія Citroen показала новий футуристичний автомобіль (фото, відео).
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отлично, ждем в продаже
bolshay2
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