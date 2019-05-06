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"Брудна" нафта
створила проблеми французькому...

"Брудна" нафта створила проблеми французькому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:34

"Брудна" нафта створила проблеми французькому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Німецька хвиля".

Дивися повний текст \"Брудна\" нафта створила проблеми французькому нафтогазовому гіганту.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:34

Красивый и жалкий ход РФ остановить нефтебизнес или прощупывают почву где можно надавить посильнее.
asdrud2016
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