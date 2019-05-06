Про це пише "Німецька хвиля".
Дивися повний текст \"Брудна\" нафта створила проблеми французькому нафтогазовому гіганту.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 19:34
"Брудна" нафта створила проблеми французькому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Брудна\" нафта створила проблеми французькому нафтогазовому гіганту.
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:34
Красивый и жалкий ход РФ остановить нефтебизнес или прощупывают почву где можно надавить посильнее.
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