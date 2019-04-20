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Приватбанк відреагував
на скорочення депозитів

Приватбанк відреагував на скорочення депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:38

Приватбанк відреагував на скорочення депозитів

Пропонуємо до обговорення:
Зі статистики НБУ випливає, що за підсумками І кварталу депозитний портфель Приватбанку скоротився на 3,7 млрд грн (-1,7%), передусім - за рахунок зменшення коштів бізнесу на 4,4 млрд грн (-9,3%).

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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 19:38

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