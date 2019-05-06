Про це в.о. голови ФДМ Віталій Трубаров написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В Україні планують врегулювати діяльність ріелторів.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 19:39
В Україні планують врегулювати діяльність ріелторів
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Дивися повний текст В Україні планують врегулювати діяльність ріелторів.
Додано: Пон 20 тра, 2019 19:39
С такими керманычами скоро продавать сами себе токо будут. Жеппа гражет. МВФ не нужен, кто в манке держит, должны делиться, с крупных покупок налог.
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