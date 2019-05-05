Про це повідомляє avianews.com.
Дивися повний текст British Airways закриває єдиний рейс із Києва.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41
British Airways закриває єдиний рейс із Києва
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Дивися повний текст British Airways закриває єдиний рейс із Києва.
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41
Отсутствие безвиза с Великобританией и наличие безвиза с Европой убивает это направление.
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