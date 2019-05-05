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British Airways закриває
єдиний рейс із Києва

British Airways закриває єдиний рейс із Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41

British Airways закриває єдиний рейс із Києва

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє avianews.com.

Дивися повний текст British Airways закриває єдиний рейс із Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41

Отсутствие безвиза с Великобританией и наличие безвиза с Европой убивает это направление.
civ
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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