Про це повідомляє avianews.com.
Дивися повний текст British Airways закриває єдиний рейс із Києва.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41
British Airways закриває єдиний рейс із Києва
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Дивися повний текст British Airways закриває єдиний рейс із Києва.
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41
Отсутствие безвиза с Великобританией и наличие безвиза с Европой убивает это направление.
Додано: Пон 20 тра, 2019 23:19
clv,
врядли те кто летал на ВА в Хитроу, когда либо парились по поводу британской визы
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:01
civ, это направление убивает не безвиз (да, безусловно 3 штуки отдать прилично, а если еще ехать семьей- то еще больше), а убивает стоимость жилья, экскурсий и т.д. в Лондоне...
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