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British Airways закриває
єдиний рейс із Києва

British Airways закриває єдиний рейс із Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41

British Airways закриває єдиний рейс із Києва

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє avianews.com.

Дивися повний текст British Airways закриває єдиний рейс із Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41

Отсутствие безвиза с Великобританией и наличие безвиза с Европой убивает это направление.
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:19

clv,
врядли те кто летал на ВА в Хитроу, когда либо парились по поводу британской визы
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:01

civ, это направление убивает не безвиз (да, безусловно 3 штуки отдать прилично, а если еще ехать семьей- то еще больше), а убивает стоимость жилья, экскурсий и т.д. в Лондоне...
jr_diava88
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