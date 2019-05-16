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Google відмовився від співпраці з Huawei: що буде зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:51
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.
Дивися повний текст Google відмовився від співпраці з Huawei: що буде зі смартфонами
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Додано: Пон 20 тра, 2019 22:51
Как хорошо, гугл начинает себя убивать своими же руками !
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