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Пероральні форми ліків можуть
стати в Україні пріоритетними

Пероральні форми ліків можуть стати в Україні пріоритетними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 07:48

Пероральні форми ліків можуть стати в Україні пріоритетними

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України запропонувало встановити, що пріоритетним є застосування неін'єкційних (пероральних) форм лікарських засобів, - відповідний проект наказу оприлюднено на сайті міністерства для громадського обговорення.

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R2
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Мда... Эффективность, и скорость действия у них ниже, плюс куча побочки со стороны ЖКТ.
pobytt
 
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нужно же косерванты, антиоксиданты химические и вкусовые добавки куда-то распихивать
blueiceua
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