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Україна підпише контракт за
проектом НАТО про поховання...

Україна підпише контракт за проектом НАТО про поховання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:22

Україна підпише контракт за проектом НАТО про поховання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Дивися повний текст Україна підпише контракт за проектом НАТО про поховання радіовідходів із могильника.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:22

НАТО и СШЯ лучше бы со своими могильниками на островах разобрались, там уже отходы в Тихий океан скоро повыливаются
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:30

blueiceua
Лично для меня "Цибулёво" гораздо ближе любого острова в Тихом океане. :D
olegan
 
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