Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
Дивися повний текст Україна підпише контракт за проектом НАТО про поховання радіовідходів із могильника.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:22
Україна підпише контракт за проектом НАТО про поховання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна підпише контракт за проектом НАТО про поховання радіовідходів із могильника.
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:22
НАТО и СШЯ лучше бы со своими могильниками на островах разобрались, там уже отходы в Тихий океан скоро повыливаются
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:30
blueiceua
Лично для меня "Цибулёво" гораздо ближе любого острова в Тихом океане.
|