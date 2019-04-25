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У Нью-Йорку хочуть штрафувати
за набирання текстових...

У Нью-Йорку хочуть штрафувати за набирання текстових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:26

У Нью-Йорку хочуть штрафувати за набирання текстових...

Пропонуємо до обговорення:
Слідуючи по стопах Гонолулу, де кілька років тому ввели заборону на набирання текстових повідомлень при перетині вулиці, сенат штату Нью-Йорк минулого тижня вніс на розгляд законопроект, що пропонує аналогічну заборону.

Дивися повний текст У Нью-Йорку хочуть штрафувати за набирання текстових повідомлень під час переходу вулиці.
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:27

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