Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Росія відмовилася від тристоронніх \"транзитних\" переговорів у травні — Вітренко.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:28
Росія відмовилася від тристоронніх "транзитних"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія відмовилася від тристоронніх \"транзитних\" переговорів у травні — Вітренко.
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:28
подавайте побольше исков и будут вам переговоры.
о руке кормящей что -то слышали в нафтогазе?
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