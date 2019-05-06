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Росія відмовилася від тристоронніх
"транзитних"...

Росія відмовилася від тристоронніх "транзитних"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:28

Росія відмовилася від тристоронніх "транзитних"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Росія відмовилася від тристоронніх \"транзитних\" переговорів у травні — Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:28

подавайте побольше исков и будут вам переговоры.
о руке кормящей что -то слышали в нафтогазе?
blueiceua
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