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У США випробували новий вертоліт Сікорського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36
Пропонуємо до обговорення:
Новий вертоліт Sikorsky HH-60W, або CRH (Combat Rescue Helicopter), призначений для ВПС США, вперше злетів на аеродромі компанії Sikorsky в Уест-Палм-Біч, штат Флорида.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36
Развитие вертолётостроения продолжается
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:07
ага, о падающих вместе с пилотами F-35 тоже такое писалии.
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blueiceua
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Нед 12 тра, 2019 09:26
orest
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