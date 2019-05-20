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В ЄС назвали умову для
додаткової фіндопомоги Україні

В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36

В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз готовий надати додаткову макрофінансову допомогу Україні.

Дивися повний текст В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36

Ну что же, говорят у Голобородька есть такая серия кина. Пусть играет, 73% ждут , будут сравнивать с кином. Крутой перец сразу всё порешает.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:42

К чему здесь Голобородько?
Я этот сериал не смотрел, как и большая половина проголосовавших.
От вас и свинарчуков тошнит уже, никак не уйметесь 24% любителей ахметовых/свинарчуков/кононенок и метровых ям на дорогах.
Rainbow
 
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