Європейський Союз готовий надати додаткову макрофінансову допомогу Україні.
Дивися повний текст В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36
В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС назвали умову для додаткової фіндопомоги Україні.
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:36
Ну что же, говорят у Голобородька есть такая серия кина. Пусть играет, 73% ждут , будут сравнивать с кином. Крутой перец сразу всё порешает.
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:42
К чему здесь Голобородько?
Я этот сериал не смотрел, как и большая половина проголосовавших.
От вас и свинарчуков тошнит уже, никак не уйметесь 24% любителей ахметовых/свинарчуков/кононенок и метровых ям на дорогах.
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