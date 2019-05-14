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Китай позбувається держоблігацій США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:53
Пропонуємо до обговорення:
За даними Мінфіну США, вкладення КНР в американський держборг наближаються до мінімуму з моменту приходу Дональда Трампа до влади в США, коли Пекін скоротив свій портфель «трежеріс» до мінімального значення з 2010 р.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:53
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Сер 10 кві, 2019 08:33
ASOT