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Майбутнє системи автопілота в Tesla перебуває під питанням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Американська Національна рада з безпеки дорожнього руху (NTSB) почала розслідування трагічного ДТП за участю електромобіля Tesla Model 3, яке відбулося в березні в місті Делрей-Біч. За результатами цього розслідування компанія Tesla може відкликати велику кількість своїх електричних машин.
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