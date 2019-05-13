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Порошенко за час президентства
перестав бути мільярдером...

Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:51

Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером...

Пропонуємо до обговорення:
Після виборів 2014 року статки п'ятого президента України Петра Порошенка скоротилися на 40%

Дивися повний текст Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:52

вот оно как. А все на каждом углу кричали, что порох только богатеет.
jr_diava88
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:05

все равно он достаточно богат, чтобы люмпен его ненавидел
alex_o
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