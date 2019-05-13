Після виборів 2014 року статки п'ятого президента України Петра Порошенка скоротилися на 40%
Дивися повний текст Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером - Bloomberg.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 09:51
Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко за час президентства перестав бути мільярдером - Bloomberg.
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:52
вот оно как. А все на каждом углу кричали, что порох только богатеет.
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