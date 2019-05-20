Прем'єр-міністр В.Гройсман закликав президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем'єра і міністрів.
Дивися повний текст Гройсман закликав Зеленського якомога швидше внести кандидатуру нового прем'єра.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:24
Гройсман закликав Зеленського якомога швидше внести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман закликав Зеленського якомога швидше внести кандидатуру нового прем'єра.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:25
Максимум Нужно вносить кандидатуру И.О до выборов Рады и все.
Коалиции нет - какой премьер.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:32
значит как затягивать оглашение результатов выборов, затягивать назначение даты инаугурации, переносить её на понедельник - это нормально, а тут вдруг резко заторопились?
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:48
Гройсман решил проверить Зеленского "на вшивость"? И предложил ему пренебречь Конституцией Украины?
Как можно получить "пропозицію коаліції депутатських фракцій", если коалиции не существует?
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