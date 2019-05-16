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США відтермінують введення заборони на бізнес з Huawei...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження має бути офіційно опубліковано в США в середу.
Дивися повний текст США відтермінують введення заборони на бізнес з Huawei на 90 днів
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Додано: Вів 21 тра, 2019 10:30
Huawei уже разработала свою ОС на этот случай.
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