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США відтермінують введення
заборони на бізнес з Huawei...

США відтермінують введення заборони на бізнес з Huawei...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:29

США відтермінують введення заборони на бізнес з Huawei...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження має бути офіційно опубліковано в США в середу.

Дивися повний текст США відтермінують введення заборони на бізнес з Huawei на 90 днів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:30

Huawei уже разработала свою ОС на этот случай.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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