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Гройсман закликав Зеленського
якомога швидше внести...

Гройсман закликав Зеленського якомога швидше внести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:31

Гройсман закликав Зеленського якомога швидше внести...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр В.Гройсман закликав президента Володимира Зеленського внести кандидатуру на пост нового прем'єра і міністрів.

Дивися повний текст Гройсман закликав Зеленського якомога швидше внести кандидатуру нового прем'єра.
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