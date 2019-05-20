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Гройсман: зниження тарифів
може призвести до кризи

Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:42

Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що спроба зниження тарифів може призвести до серйозної кризи і розриву міжнародних договорів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:43

Пересажать роттердамычей и не будет кризиса.
А вообще тарифы лучше не повышать, ну и с понижением не заиграться.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:12

Значит продавать газ в 2 раза выше мировых цен потребителям украины можно.
А если понизить коммуналку то нельзя.
Ну и что это за такие международные договора которые работают против страны и населения украины, возможно были нарушения при их заключении.
blueiceua
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